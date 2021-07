Mercatino abusivo in viale Vespucci: 52 borse contraffatte sequestrate

Cronaca

Rimini

13:49 - 15 Luglio 2021

Le borse contraffatte sequestrate.



La Polizia Municipale di Rimini ha sequestrato 52 borse contraffatte, durante i controlli operati ieri (mercoledì 14 luglio), dalle 19 fino a tarda serata. Un giovane extracomunitario aveva infatti steso la sua mercanzia nella zona pedonale centrale di viale Vespucci, esponendo le borse con marchi contraffatti: imitazioni di prodotti Louis Vitton e Prada. Accortosi dell'arrivo degli agenti, è fuggito abbandonando la merce che poco prima stava cercando di vendere ai turisti e ai passanti.



Nella zona tra Via Vespucci e Piazza Benedetto Croce gli agenti in borghese si sono occupati anche dei "pallinari", fermando due persone dell'Est Europa, impegnate nella truffa delle tre campanelle. Sono scattate sanzioni da 1000 euro. In tarda serata, infine, sono stati controllati un 18enne e un 25enne extracomunitario, non residenti a Rimini, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e segnalati quindi in Prefettura quali assuntori di stupefacenti.