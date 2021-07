Crisi idrica in Romagna: 69% di deficit acqua 

Attualità

Rimini

| 13:37 - 15 Luglio 2021

Fiume Marecchia (foto di repertorio).

Secondo i dai dati raccolti ed elaborati dal Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale, sul territorio di competenza il valor medio della pioggia del periodo gennaio-giugno dal 1993 al 2021 è pari a circa 274,33 mm. Rispetto a tale media, la piovosità del medesimo periodo nell'anno 2021 presenta un valore pari a 85,5 mm, equivalente a circa il 31% del valore medio. Considerato tale valore, si registra quindi un deficit di circa il 69% rispetto alla media della pioggia nel medesimo periodo. Il volume di acqua prelevato quest'anno canale dal Cer, che trasporta risorsa idrica dal Ferrarese a Rimini lungo un tracciato di 135 chilometri, per l'irrigazione nella Romagna Occidentale al 30 giugno 2021 è di circa 30.500.000 metri cubi (a pari periodo, nel 2020 sono stati circa 30.700.000 metri cubi). "Nel territorio di pianura - precisa il consorzio - attualmente viene distribuita acqua per usi irrigui a circa 4.500 aziende agricole per una superficie complessiva di quasi 38.000 ettari. Si stima che questa importante attività preservi una produzione di circa 70 milioni di euro, che andrebbe persa senza l'approvvigionamento irriguo. A ciò si aggiunge il beneficio economico apportato dall'indotto costituito da tutte le attività della filiera agro-alimentare".