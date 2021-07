Baseball, San Marino di scena a Nettuno

Sport

Repubblica San Marino

| 13:19 - 15 Luglio 2021

Il manager Doriano Bindi.

Sono arrivare imbattute al primo redde rationem della stagione e adesso cercano di staccare la diretta avversaria. San Marino e Nettuno guardano alla doppia sfida di questa ultima giornata d’andata con l’attesa dei tempi migliori. Si gioca allo Steno Borghese nelle giornate di domani, venerdì 16, e dopodomani, sabato 17. Playball sempre fissato per le 20.30.

Doriano Bindi, innanzitutto ti chiedo come la squadra arriva mentalmente a questo appuntamento…

“Ci arriva bene, abbiamo voglia di giocare queste partite. Sappiamo che si tratta del giro di boa, di un momento importantissimo della stagione anche se ancora non del tutto decisivo. La squadra è consapevole del peso di queste due gare”

È difficile l’approccio a partite di questo tipo in un contesto come quello di quest’anno?

“Tanti giocatori ci sono già passati, al di là di quello che può essere stato il campionato di quest’anno. Questi momenti li hanno vissuti, sanno come affrontarli e sanno cosa si prova. Con Nettuno ci si gioca la Finale, è tutto l’anno che aspettiamo questo momento e vogliamo affrontarlo al massimo”

Quali ritieni possano essere i punti di forza più importanti di Nettuno?

“Sono bravi dappertutto, ma non li abbiamo visti da vicino e per una valutazione più vera dovremo attendere queste partite. Dobbiamo affrontare questa doppia sfida pensando a lancio per lancio, inning dopo inning. Pensando a far bene in ogni situazione di punteggio”.