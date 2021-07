Nuova stagione dell'Eco Park di Casteldelci, gestito da ragazzi ventenni del posto

Attualità

Casteldelci

| 12:19 - 15 Luglio 2021

Scorcio dell'Eco Park di Casteldelci.



Sabato 17 luglio dalle 10.30 è in programma l’inaugurazione ufficiale della stagione estiva dell’Eco Park di Casteldelci, l’area pic-nic e barbecue con piazzole attrezzate dove passare una giornata a contatto con la natura o partire per una passeggiata in e-bike o a piedi sull’Appennino.



Oggi lo spazio è gestito dalla cooperativa di comunità Incanti Delcesi, costituita grazie al supporto di Confcooperative Romagna, dell’associazione Figli del Mondo e Appennino l’Hub e con il sostegno di RivieraBanca. Una realtà che lavora di concerto con l’amministrazione comunale per sostenere l’occupazione e i servizi di Casteldelci e che, oggi, riunisce una ventina di cittadini in qualità di soci della cooperativa.



«Per la gestione di questa stagione dell’Eco Park - racconta il presidente di Incanti Delcesi, Michele Catorcini - abbiamo assunto 5 ragazzi, tutti di Casteldelci o paesi limitrofi e tutti con meno di 20 anni. In questa fase la cooperativa è interamente concentrata sul potenziamento dei servizi del parco che è già diventato un punto di riferimento per il turismo sostenibile del territorio».



L’Eco Park si trova in località Giardiniera, ai bordi del laghetto artificiale riqualificato, insieme a tutta l’area, nel 2019. Si tratta di un’area pic-nic custodita, con piazzole attrezzate e aree sosta per tende e camper da dove partono numerosi sentieri e percorsi sull’Appennino. Dalla riapertura di questo luglio ne sono stati potenziati i servizi: è stato aperto il chiosco con cibo e bevande, è cresciuta l’attività di noleggio e-bike con 8 bici attrezzate, sono state ampliate le piazzole per il barbecue, sono state predisposte le aree per tende e camper, è stato potenziato il servizio di noleggiolettini per l’ingresso al fiume.



Per info e prenotazioni: Per info e prenotazioni facebook.com/Casteldelciecopark, 350 140 9320, casteldelciecopark@gmail.com