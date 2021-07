Rimini, sempre più persone a bordo di Shuttlemare per arrivare in spiaggia Da sabato prossimo si aggiungerà una ulteriore navetta disponibile per tutti i weekend

Attualità Rimini | 11:07 - 15 Luglio 2021 Il nuovo servizio Shuttlemare. Il servizio ShuttleMare sta riscuotendo un ottimo successo, tanto che dal prossimo sabato 17 luglio e per tutti i weekend successivi si aggiungerà una ulteriore navetta, portando a quattro i mezzi di trasporto attivi nel fine settimana per soddisfare un maggior numero di utenti. Nella settimana appena trascorsa i 7 giorni di servizio hanno fatto registrare 497 corse effettuate e 1.167 i passeggeri trasportati gratuitamente dalle abitazioni o dai parcheggi scambiatori al mare. In sostanza, dalla prima settimana di luglio, è quasi decuplicato il numero dei passeggeri trasportati. Sono già più di 1.000 gli iscritti alla App Shotl, necessaria per la prenotazione del servizio. Dopo un primo periodo di rodaggio va affinandosi da parte degli utilizzatori la comprensione delle modalità di funzionamento e cresce la familiarità con l’innovativo servizio digitale di prenotazione tramite app. Start Romagna attua un costante monitoraggio per migliorare e rendere sempre più efficiente il servizio, la progressiva ottimizzazione del sistema passa anche attraverso i suggerimenti e i riscontri da parte degli utilizzatori. Il progetto di mobilità su domanda, attuato a carattere sperimentale, resterà gratuito per tutta l’estate 2021 e sarà oggetto di una un’approfondita indagine che coinvolgerà gli utilizzatori del servizio in previsione di una sua riattivazione nel 2022. ShuttleMare si è confermata una modalità di trasporto comoda, sicura, ecologica, conveniente ed attrattiva per chi è disposto a rinunciare all’utilizzo dell’auto. Il servizio sarà operativo tutti i giorni dalle 9 alle 21 fino al 29 agosto, solo su prenotazione tramite app. Come funziona Il servizio impiega autobus di dimensioni ridotte, trasportando un massimo di 16 passeggeri per mezzo nel rispetto delle disposizioni anti-Covid (80% della capienza). I passeggeri attendono il bus alle fermate di trasporto pubblico locale che sono geolocalizzate sulla mappa della App, comprese le fermate nelle vicinanze dei principali parcheggi scambiatori della città. Il trasporto avviene sia verso il mare che per il rientro al parcheggio Per accedere al servizio va scaricata l’App Shotl (Android e Iphone) e dopo la veloce registrazione è possibile prenotare il proprio shuttle. L’area servita da ShuttleMare è delimitata dalla statale SS16, dal fiume Marecchia e dal viale Siracusa e dal mare. Le destinazioni previste possono andare dal porto canale al bagno 100. Si può prenotare il proprio shuttle per un massimo di 5 passeggeri e attraverso l’app è possibile controllare in tempo reale la posizione del bus prenotato. < Articolo precedente Articolo successivo >