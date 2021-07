Ritrovato il corpo del 40enne scomparso in mare a Viserba

Cronaca

Rimini

| 09:37 - 15 Luglio 2021

Le ricerche dell'uomo scomparso in mare.

E' stato ritrovato verso le 8.30 di giovedì mattina il corpo del 40enne scomparso nelle acque antistanti la spiaggia di Viserba nella giornata di mercoledì. Il turista originario del Camerun ma residente a Parma era entrato in acqua poco prima di mezzogiorno per una nuotata, per poi sparire. Il cadavere è stato ritrovato in prossimità della scogliera dove stava nuotando e dove è annegato. A dare l'allarme ieri il figlio 11enne. Le ricerche sono state effettuate dalla Capitaneria di porto di Rimini, insieme ai vigili del fuoco e al Reparto navale della Guardia di Finanza.