"Ci vediamo in piazza", parte l'estate di Mondaino tra concerti e rievocazioni

Panoramica del centro di Mondaino.

Una estate piena di eventi nel programma "Ci vediamo in piazza" della Proloco di Mondaino. Luglio ed agosto vedrà il centro del paese ospitare una corposa, variegata ed interessante serie di proposte principalmente di carattere musicale: dalla tradizione napoletana, allo swing all'orchestra giovanile Myo.

Non mancheranno una serie di serate dedicate alla cultura organizzate con il Museo di Mondaino: dai laboratori sul mosaico alla decorazione delle ceramiche.

Tra il teatro Dimora e Piazza Maggiore andranno in scena tanti spettacoli dialettali e ci sarà anche una drammatizzazione del processo a Dante Alighieri.

Il Palio del Daino, costretto ad uno stop per l'emergenza Covid, sarà comunque protagonista grazie al suo archivio multimediale con migliaia di foto e video della manifestazione. In programma anche una serata speciale dedicata alle centinaia di volontari che si prodigano ogni anno per la riuscita della manifestazione.