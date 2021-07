Montescudo, in scena Paolo Nani e "La lettera": un racconto, 15 micro storie

Eventi

Montescudo-Montecolombo

07:43 - 15 Luglio 2021

Paolo Nani - Foto Rosalba Amorelli.

Prosegue la rassegna Oltremisura021 a cura dell’Associazione L’Attoscuro con uno spettacolo che è una perla rara del teatro fisico, "La lettera" di Paolo Nani. Lo spettacolo si terrà domenica 18 luglio alle ore 21.00 al Teatro Rosaspina di Montescudo. A febbraio dell’anno prossimo "La lettera" compirà 30 anni. Dal 1992 questo spettacolo è in perenne rappresentazione ai quattro angoli del globo, l'hanno visto in Groenlandia e in Giappone, in Argentina e in Spagna, in Norvegia e in Italia, oltre 1800 repliche per questo meccanismo che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte, per la sua capacità di tenere avvinto il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista. Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti riesce a dar vita a 15 micro storie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa; nell'arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani.



Inizialmente programmato all’aperto per il 17 luglio, a causa della previsione di maltempo per quella data e l’impossibilità di programmarlo in un luogo al chiuso nello stesso giorno, le organizzatrici di Oltremisura, grazie alla disponibilità dell’artista, non hanno avuto dubbi sullo spostamento in teatro per il giorno dopo, luogo fresco e sicuro. Quella di poter vedere "La lettera" in Provincia di Rimini è infatti una rara fortuna, visto che lo spettacolo sarà nuovamente in Italia a Milano e a Torino a dicembre 2021 e Paolo Nani sarà prima impegnato in una lunga tournée in Danimarca, luogo dove risiede.



Il tema de "La lettera" è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau "Esercizi di Stile", scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari.