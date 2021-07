Rimini, aggredisce agente in carcere con un oggetto appuntito

Attualità

Rimini

| 07:34 - 15 Luglio 2021

Agente di Polizia Penitenziaria (foto di repertorio).

Ancora un'aggressione al personale di polizia penitenziaria nel carcere di Rimini. Mercoledì, un detenuto di origine straniera, ha aggredito un agente con oggetto appuntito, col chiaro intento dì ferirlo. Lo riferisce il sindacato Sappe: "l'agente è riuscito a evitare il peggio, ma è stato comunque colpito, rimanendo contuso. Ciò ha determinato l'invio in ospedale dell'agente". "Siamo sconfortati - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale - per le continue aggressioni al nostro personale. Aggressioni che non accennano a diminuire. Anzi, dal 2014 al 2020 sono quasi triplicate, passando da 387 a 837 all'anno".