San Marino: sottufficiale della Gendarmeria si faceva di cocaina, arrestato

| 21:47 - 14 Luglio 2021

Auto della Gendarmeria di San Marino.

Mercoledì pomeriggio la Gendarmeria ha eseguito due arresti. Si tratta di un sottufficiale in servizio nel reparto di polizia e di un cittadino albanese, 42enne, residente nella provincia di Rimini, le cui iniziali sono J.B.. Per il primo l'accusa è di uso di sostanze stupefacenti, mentre il secondo è ritenuto responsabile di spaccio. Secondo le indagini, anche durante l'orario di lavoro, il sottufficiale era solito a consumare cocaina, di cui si approvvigionava dal 42enne. Per le perquisizioni il Corpo si è avvalso del supporto dell'unità cinofila antidroga della Polizia Locale Corpo Intercomunale di Riccione, che ha permesso di rinvenire presso il militare 32 grammi circa di cocaina e un bilancino di precisione. I due sono stati condotti al Carcere dei Cappuccini e sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.