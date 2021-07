Coronavirus: Rimini e Bologna le province con più nuovi casi, 22 a testa

Attualità

Rimini

| 16:11 - 14 Luglio 2021

Bollettino Covid 14 luglio 2021.

A Rimini e in regione cresce la curva del contagio al nuovo coronavirus. Nel nostro territorio 22 casi, 20 sintomatici: nei primi tre giorni della settimana sono stati 51, una media di 17 al giorno, più che raddoppiata rispetto alla settimana precedente (quando la media era di 8 contagi al giorno). In regione sono invece 117 su 16.922 tamponi, con il tasso di positività ancora sotto l'1% (è allo 0,7%). Sul fronte ricoveri, a Rimini rimane un paziente in terapia intensiva, mentre in regione sono 14 (+1) e nei reparti Covid rimangono 144 in totale. Non si registrano decessi.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Rimini entrambe con 22 nuovi casi, seguite da Reggio Emilia (18), Piacenza (17) e Modena (15); quindi Parma (10), Ravenna (5) e Circondario Imolese (4); poi Cesena (2) e infine Ferrara e Forlì (entrambe 1 nuovo caso).