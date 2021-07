Riapertura discoteche, sindaco Riccione: "politica non può imporre il Green Pass"

| 15:42 - 14 Luglio 2021

Anche il sindaco di Riccione Renata Tosi chiede una data certa per l'apertura delle discoteche e locali serali. Con un monito: le misure di sicurezza sanitaria e i protocolli dovranno essere decisi non dalla politica, ma dal Comitato Tecnico Scientifico. Alla politica compete invece "garantire la data d'apertura a imprese economiche che stanno soffrendo oltremodo e più delle altre", non stabilire l'ingresso nelle discoteche con il green pass, "o altre misure adottate senza precise indicazioni scientifiche". Il sindaco Tosi evidenzia: "Avere un tesserino per accedere ad un ristorante è qualcosa che la politica non può permettersi di imporre, né oggi né domani, né può essere considerata la condizione, o la soluzione politica, perché si torni a lavorare".