Bugo protagonista della Notte Rosa di Coriano: gli eventi di luglio

Eventi

Coriano

| 15:35 - 14 Luglio 2021

Bugo.

A Coriano ogni fine settimana di luglio turisti, visitatori e residenti potranno divertirsi con concerti gratuiti in due arene all’aperto, in totale sicurezza. Dopo ‘Gramigna’ di domenica scorsa, e la festa dedicata all’ecosostenibilità e ai prodotti della terra, l’associazione Pro Loco e il consorzio Terre di Coriano propongono musica live e gratuita per tutto il mese, direttori artistici Max Monti e Claudio Coveri.



Gli eventi live iniziano Domenica 18 luglio: sul palco dei Giardini Ivo Casadei arrivano Nu Soul Experience e Calla MC. Una band di 6 elementi capitanata da Calla Mc, personaggio centrale della scena Hip Hop italiana. Il progetto miscela le radici old school del cantato Rap integrandole ad un sound tipicamente Jazz Funk. Sul palco Michele Iaia (batteria), Simone Migani (tastiere), Rodolfo Valdifiori (basso), Enrico Farnedi (tromba), Antonangelo Giudice (sax) e Calla MC alla voce.



Venerdì 23 luglio al Parco dei Cerchi è in programma invece il primo appuntamento della rassegna ‘Young People’, un viaggio musicale alla scoperta degli artisti emergenti romagnoli, dall’indie al pop, con BEART. Riccardo Bartolini (BEART) presenta il nuovo Ep ‘17Forever’ (uscito il 1° luglio). Un’ora e 40 in compagnia del produttore Marco Bongiorno ‘Bongi (chitarre), Alessandro Fabbri ‘Vastago’ (basso), Luca Monti (chitarra) e Patrick Polli (batteria). Un live pop, rap, rock, che trasmette solo pura energia. Il concerto sarà anticipato da Vastago.



Il concerto di BEART rientra nel programma di BirriAmo!, l'evento dedicato ai birrifici artigianali del territorio che si svolgerà al Parco dei Cerchi da Venerdì 23 a domenica 25 luglio (dalle 18 alle 24). Street food, laboratori, degustazioni, animazione, Dj Set per celebrare l'essenza delle birre di qualità made in Romagna. Il parco verrà allestito in maniera polifunzionale, con aree benessere, spazi per i piccoli ospiti, danza aerea e del ventre, spettacoli di burlesque.



La Notte Rosa di Coriano si colora invece del pop/rock/acustico di Bugo, anticipato da Pianista Indie, sabato 31 luglio. La tappa corianese rientra nel tour estivo di Cristian Bugatti, in cui canzoni di repertorio e successi recenti (dell’ultimo album ‘Bugatti Cristian’ su etichetta Mescal) costituiscono il nerbo del live in cui l’artista sarà accompagnato da Marco Montanari alla chitarra. Dalle 19:00 nel parco, postazione ristoro Finger Food a cura della Pro Loco.



Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e gratuito (ore 21.30).