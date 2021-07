Minorenni aggrediti nella notte a Riccione: arrestati i responsabili delle due rapine

Cronaca

Gabicce Mare

| 15:16 - 14 Luglio 2021

Due minorenni e un 24enne sono stati arrestati nella notte tra martedì e mercoledì (13-14 luglio) per due rapine consumatesi a Riccione. La prima in piazzale Roma: i due minorenni, di nazionalità magrebina, hanno strattonato un turista 17enne del lodigiano per portargli via il portafoglio, che conteneva una ventina di euro. I Carabinieri, grazie alla precisa descrizione da parte della vittima, hanno rintracciati i due giovanissimi malviventi poco dopo la rapina, recuperando la refurtiva. La seconda rapina, nei pressi di uno stabilimento di viale Milano, ha invece avuto per protagonista un 24enne pugliese, che ha avvicinato un altro turista 17enne, di Sondrio, con una scusa, per poi colpirlo con un pugno in faccia e sfilargli la catenina d'oro. Dopo un breve inseguimento, è stato arrestato dai Carabinieri.