All'Orto dei Frutti dimenticati due appuntamenti musicali in programma per venerdì 17 e sabato 18 luglio

Eventi

Pennabilli

| 14:59 - 14 Luglio 2021

In foto: "TribalNeed", progetto musicale di Riccardo Moretti.

Prosegue la rassegna di Artisti in Piazza con due appuntamenti musicali in programma questo fine settimana (16 e 17 luglio), entrambi organizzati all’interno della cornice naturalistica dell’Orto dei Frutti Dimenticati di Pennabilli.



Venerdì 16 luglio alle ore 21.30, Giulio Casale con Lettere da lontano, evento organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Pennabilli Antiquariato in occasione dei cinquant’anni della manifestazione. Uno spettacolo che unisce teatro e canzone alle riflessioni di Casale.



Sabato 17 luglio invece alle ore 18.30 il concerto di TribalNeed, che con le sue sonorità "electro-tribal" coinvolgerà il pubblico in un viaggio alla scoperta della scena elettronica Europea e delle atmosfere Afro/Australiane.



Gli spettacoli sono entrambi a ingresso gratuito con prenotazione consigliata.

Per l’evento "Lettere da lontano", inviare un’e-mail a info@pennabilliantiquariato.net, mentre per la serata con TribalNeed scrivere a prenotazioni@artistiinpiazza.com







