Orgoglio della Polisportiva Celle per l'oro di Thomas Grasso nei Campionati Assoluti

Sport

Rimini

| 14:46 - 14 Luglio 2021

In foto: podio Thomas Grasso.

Nel weekend dell' 11 e 12 luglio si è svolto al PalaVesuvio di Napoli il Campionato Assoluto e il Criterium, un grande evento della Ginnastica artistica dove si sono alternati i migliori ginnasti d’Italia.



Thomas Grasso ce l’ha fatta, atleta dalle grandissime qualità ed elevazione, ha trionfato nella sua specialità conquistando l’oro al volteggio.



Per Thomas è stata la terza partecipazione ai Campionati Assoluti, durante i quali ha conseguito la medaglia d'oro e il punteggio più alto in assoluto di tutta la gara (15,200 punti nello Yurchenko con triplo avvitamento). Con un 14,200 nel secondo salto totalizza una media di 14,700 e lascia tutti senza fiato.

L'orgoglio e il sostegno da parte dei presenti e della Società Polisportiva Celle non è mancato, in primis quello del Presidente Simone Grasso.

I cronisti dicono di Thomas: "Salto straordinario, incredibile, qualità esecutiva eccezzionale, arrivo perfettamente stoppato. [...] Una meraviglia guardarlo, rende facile un qualcosa che di facile prorio non è."



Degno di nota anche il risultato di Luca Bellondi, un giovane atleta che ha gareggiato sabato 10 luglio al Criterium giovanile su 6 attrezzi (sbarra, parallele, anelli, volteggio, cavallo con maniglie e corpo libero). La competizione ha visto confrontarsi 12 ginnasti emergenti, portanto Bellondi a qualificarsi al sesto posto.