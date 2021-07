Riccione celebra la Madonna del Mare, c'è anche Fabio Concato in concerto

Eventi

Riccione

| 15:33 - 14 Luglio 2021

Tutto è pronto a Riccione per le celebrazioni della Festa della Madonna del Mare edizione 2021, e come di consueto per l'occasione il sindaco Renata Tosi, gli assessori, la presidenza del Consiglio comunale e i consiglieri di maggioranza rivolgono un sentito augurio a tutta la città di Riccione. "In questa importante ricorrenza per la nostra comunità di cittadini, vorrei fare gli auguri a tutta la città di Riccione - dichiara il sindaco Tosi -. La Festa della Madonna del Mare, è per Riccione un appuntamento che ogni anno consolida in uno spirito solenne la condivisione di un'identità che lega Riccione ai suoi cittadini e al mare. Quest'anno la Santa Messa Solenne in onore della Madonna del Mare sarà presieduta dal vescovo S.E. Francesco Lambiasi, al quale tutta la nostra comunità rivolge un sentito ringraziamento per la partecipazione ad una tanto sentita celebrazione".



Si parte venerdì 16 luglio, in apertura della festa della Madonna del Mare, nel giardino di Villa Mussolini, la giovanissima e prodigiosa pianista, polistrumentista e cantante Frida Bollani Magoni si esibirà in uno dei suoi primissimi concerti. L’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio indimenticabile fatto di sonorità, incanto, voce, così potente nella sua delicatezza, così dolce nella sua interpretazione artistica.



La festa della Madonna del Mare prosegue con la tradizionale veleggiata delle barche storiche di Romagna, le Mariegole, attese in porto alle 18 di sabato pomeriggio con le loro meravigliose vele colorate tra cui quelle della Saviolina, il bellissimo lancione simbolo della città.



I festeggiamenti riprendono all’alba di domenica 18 luglio con il primo appuntamento di Albe in controluce, i concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione (ore 5, Spiaggia 90). Protagonisti del live nella suggestiva cornice del mare nelle prime ore del giorno, Fabio Concato e Pier Carlo Penta che presentano un concerto evento unico, intitolato per l’occasione Scomporre e ricomporre, dal titolo di uno storico album del cantautore. La canzoni di Concato sono entrate nella storia della musica italiana e hanno accompagnato diverse generazioni, cristallizzando emozioni e versi che sono entrati nell’immaginario collettivo. Dopo il concerto, alle ore 9.30, è in programma la deposizione della corona in onore della Madonna del Mare e la processione in mare a bordo della Saviolina. Subito dopo il concerto a Villa Mussolini si potrà fare uno spuntino, dalla colazione e fino al brunch con i Pasticcieri in villa, organizzato dal Consorzio d’Area di Viale Ceccarini. A partire dalle ore 7 e fino alle 14, quattro pasticcerie di Riccione allieteranno con proposte dolci e salate, tradizionali e moderne, monoporzioni e pasticceria secca. Sempre domenica 18 luglio alle ore 18.30, l’attore Alessio Boni presenta il suo libro Mordere la nebbia nell’incantevole cornice del giardino di Rosa Maria, in viale Virgilio 6. L’ingresso è libero.



La giornata di domenica si chiude in serata con la Santa Messa (piazzale del porto, ore 21:15) in onore della Madonna del Mare e presieduta dal vescovo S.E. Francesco Lambiasi. Al termine l’imperdibile spettacolo dei fuochi d’artificio.