Il re delle sigle dei cartoni animati Giorgio Vanni in concerto a Rimini

Eventi

Rimini

| 15:33 - 14 Luglio 2021

GIorgio Vanni.

In occasione di Cartoon Club, a Rimini, ci sarà anche Giorgio Vanni. Sabato sera 17 luglio alle ore 22.30 è previsto il concerto del re delle sigle dei cartoni animati. ll cantante torna sul palco del Cartoon Club di Rimini con un concerto per grandi e piccini. Intere generazioni sono cresciute sulle note di 'Dragonball', 'W i Pokemon', 'Lupin III', 'Yu Ghi Oh' e tante altre. Sarà un’ora e mezza di esibizione ripercorrendo le più famose sigle dei cartoni animati che Giorgio ha reso indimenticabili.



PASSIONE COSPLAY La parola “cosplay” è la contrazione dei termini inglesi “Costume” e “Play”, traducibile come “gioco in Costume” ma anche “interpretazione di un personaggio”. I fruitori di questo movimento impiegano mesi per realizzare i propri costumi e per preparare i loro personaggi. Questa loro passione viene premiata nei vari Cosplay Contest delle più grandi Fiere Internazionali in cui sfilano e gareggiano per decretare i migliori costumi, come avviene ogni anno a Rimini. Folta la presenza di nomi famosi del settore, tra cui: Mila Alexja Jaeger (Austria), Ori San (Belgrado), Christina Volkova (Russia) e Andrasta (Polonia), Shoty Desy, Mizar Cosplay, Fedeowl, Marty Chuu, Lulu Lotti, Christina Volkova, Akiraneko, Meryl Sama.



Al mondo del cosplay viene dedicata anche una mostra fotografica gratuita “Cosplay fotografie d’autore” all’interno dell’ala nuova del Museo di Rimini, un’ottima occasione per fare un tuffo nelle edizioni precedenti.