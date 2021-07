Da 50 anni in vacanza a Viserbella: da Trento, da Firenze e dalla Germania

Attualità

Rimini

| 13:28 - 14 Luglio 2021

Turisti fedeli premiati al bagno 48-49.

Ripartono le premiazioni dei turisti fedeli, un segnale di ripartenza e di affetto per Rimini e la Riviera. Al bagno 48 / 49 di Viserbella, dai bagnini Fabio e Massimo, si festeggiano le nozze d'oro con Rimini. Arrivano da Trento, da Firenze ma anche dalla Germania i turisti fedeli che da 50 anni, ogni anno, tornano a Viserbella per trascorrere le loro vacanze estive. Stessa spiaggia e stesso mare per Marta Santoni e il fratello Andrea, che frequentano Viserbella da quando erano bambini, per la signora Antonietta Carafa e ancora per Heike Teckentrup e i coniugi Holger e Marita Vallino. Quattro famiglie che dopo tanto tempo continuano a frequentare la nostra città portando con sé anche figli e nipoti. Una continuità che è un segno di affetto e che l'amministrazione ha voluto ricambiare con il saluto dell'Assessore Mattia Morolli, e gli attesati di fedeltà alle vacanze in Riviera.