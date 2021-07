Coriano, associazione di volontariato "censurata" durante un evento. Il sindaco: "False accuse"

Attualità

Coriano

| 13:17 - 14 Luglio 2021

I ragazzi del Team Bota.



Botta e risposta tra il TeamBota, il gruppo di volontari di Rimini nato per assistere la cittadinanza durante l'emergenza Covid e impegnato anche oggi in attività di rilievo sociale tra Rimini, Santarcangelo e Coriano, e Domenica Spinelli, sindaco di Coriano.



Ieri (martedì 13 luglio) il TeamBota ha denunciato pubblicamente in una nota, sul profilo facebook dell'associazione, una censura operata dall'amministrazione comunale: durante l'evento Gramigna, tenutosi domenica 11 luglio, ai volontari, presenti sul posto, è stato imposto di "coprire i cartelloni e gli stampati che rappresentavano la nostra associazione" e di togliere "volantini e qualasiasi opuscolo informativo presente". La motivazione sarebbe una vicinanza politica del TeamBota al centrosinistra. "Da un anno e mezzo ci facciamo in quattro, con piacere e convinzione, solamente con un obiettivo: dare sollievo e garantire un aiuto a chi in questo momento si trova più in difficoltà", spiega il TeamBota che respinge l'etichette politiche: " Siamo sempre stati disponibili a collaborare con i Comuni di qualsiasi bandiera, in un’ottica di solidarietà e di sostegno reciproco".



In una nota pubblicata oggi (mercoledì 14 luglio) il sindaco Spinelli respinge le accuse, chiedendo una rettifica e parlando di "polemica pretestuosa politica nata da un’associazione di volontariato che non mi risulta aver fatto richiesta autorizzativa di presenza all’evento, regole che valgono per tutti". Niente censura politica, quindi, evidenzia il primo cittadino che parla di strumentalizzazione del volontariato e di mancanza di rispetto "ai volontari del territorio che tolgono tempo alla famiglia e alla propria attività nell'interesse di tutta la città di Coriano". Il riferimento è alla pro loco, organizzatrice dell'evento. Evidenzia il primo cittadino: "Mi piacerebbe conoscere i nomi di chi ha fatto una narrazione del tutto fantasiosa della quale sono estranea".