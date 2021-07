Obbligo spiagge illuminate di notte, a Rimini undici violazioni sanzionate

Cronaca

Rimini

| 13:02 - 14 Luglio 2021

Foto di repertorio.

A Rimini da inizio giugno sono stati 200 i controlli della Polizia Municipale per verificare il rispetto, da parte degli operatori balneari, dell'obbligo di accensione degli impianti di illuminazione delle spiagge. Sono state undici le violazioni accertate, sanzionate con 1032 euro.



La specifica ordinanza balneare del comune di Rimini richiede ai concessionari di spiaggia di dotarsi di impianti di videosorveglianza e di illuminazione, da mantenere accesi dal tramonto all'alba per tutta la stagione (dall'ultimo week end di maggio al secondo fine settimana di settembre). "Una misura introdotta allo scopo di aumentare la tutela delle strutture e per una maggiore fruibilità delle spiagge anche dopo il tramonto", spiega l'amministrazione comunale di Rimini.



Sempre sul fronte della sicurezza sull'arenile, in questi giorni la polizia Locale con l'ausilio dell'unità cinofila, ha potenziato il servizio di controllo sulla spiaggia libera vicina a piazzale Boscovich, controlli che si intensificheranno con l'avanzare della stagione.