Il Rotary regala alla Caritas di Rimini una maxi cella frigorifera

Attualità

Rimini

| 12:51 - 14 Luglio 2021

Anche il vescovo Lambiasi alla cena tra i membri della Caritas e del Rotary Club Rimini Riviera.



Il Rotary Rimini Riviera, dal 1° luglio guidato dal nuovo presidente Marco Alessandrini, procederà ad una donazione nei confronti di Caritas Diocesana di una cella frigorifera di 40 metri quadrati.

Con una cella di tali dimensioni, sarà possibile triplicare la capacità di stoccaggio del cibo che viene offerto all’associazione e la conseguente ridistribuzione alle persone più in difficoltà.



L’avvio del progetto è stato presentato presso la Caritas Diocesana nel corso della cena con i soci del Rotary Club Rimini Riviera preparata dallo chef di ChiamaCucina (e volontario Caritas) Alessandro Garattoni. Un momento utile a condividere la situazione e il servizio svolto dall’associazione di via Madonna della Scala (e delle Caritas parrocchiali e interparrocchiali).



Erano anche presenti il Vescovo di Rimini mons. Francesco Lambiasi e il direttore di Caritas Diocesana Mario Galasso, che ha presentato il servizio e la natura della Caritas, mentre l’operatrice Isabella Mancino ha sintetizzato il “Rapporto sulle Povertà” 2021 e l’attrice Alessia Canducci ha dato voce alle persone che si rivolgono alla Caritas. “Ringraziamo Rotary Rimini Riviera per il dono e soprattutto per il percorso che il club intende costruire: non si accontenta ‘solo’ di regalare la nuova cella ma vuole conoscere in maniera più approfondita la realtà della Caritas, le persone che incontra, i servizi che eroga. – dice il direttore di Caritas diocesana, Mario Galasso – Questo collegamento è evidente nella volontà del Rotary Rimini Riviera di riempire la cella durante il corso dell’anno con altre iniziative come il Concerto d’organo di Natale”.



“Il Rotary – ha aggiunto il presidente Marco Alessandrini – da oltre 120 anni nel mondo, e da 40 anni nel caso del Club Rimini Riviera, ascolta i bisogni del territorio e si attiva tramite i Soci per rispondere adeguatamente. La terribile pandemia ha generato nel riminese una quantità enorme di disagi sociali ed economici, moltiplicando anche il numero di persone in difficoltà nel disporre di un pasto. Il nostro service vuol dare un sostegno alla risposta che la Caritas offre con enorme generosità umana e nel concreto assistere un sempre più vasto numero di persone”.



Sono stati 4.368 i nuclei famigliari incontrati nel 2020 dalle 54 Caritas parrocchiali, con una quota di italiani cresciuta in 10 anni dal 20 al 44%; 135mila i pasti distribuiti nel 2020 contro i 95mila del 2019. Un anno, quello scorso, che ha stravolto le modalità di assistenza ai bisogni emersi e che ha visto anche la partecipazione e l’aiuto di tanti nuovi volontari e benefattori.



Sempre nell’ambito della collaborazione avviata, il Rotary Club Rimini Riviera organizzerà a dicembre un concerto d’organo di Natale nella Chiesa dei Servi, a Rimini, con la specifica finalità: “Riempire la cella della Caritas”.