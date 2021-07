Gli incontri digitali e il futuro delle relazioni online

Attualità

14 Luglio 2021

La parola “digitalizzazione” di questi tempi è sulla bocca di tutti, e questo fenomeno pervade ormai le nostre vite in ogni aspetto. Anche l’amore si è fatto digitale, portando i sentimenti in una nuova dimensione e filtrandoli spesso attraverso schermo e tastiera. Ma che cosa ci aspetta davvero nel futuro delle relazioni digitali?



Incontri online: dovresti provarli?

Nonostante gli incontri online siano sempre più diffusi e popolari, in tanti ancora non li hanno mai provati. Alcuni sono scettici, oppure pensano che conoscersi online non sia paragonabile a incontrarsi di persona. Ci sono però alcuni vantaggi che, sebbene non applicabili a tutti, rendono questi incontri convenienti e utili per lasciarsi alle spalle la vita da single.

In generale, sono considerati comodi per chi abbia poco tempo a disposizione in quanto connettono con altri single in pochi click, senza doversi spostare da casa. Offrono anche tanta scelta, unendo su una sola piattaforma numerosi single che stanno attivamente cercando l’amore. Anche per i più timidi, che non hanno il coraggio di attaccare bottone di persona, danno la possibilità di conoscere persone in una maniera che spaventa meno. In particolare per le persone molto impegnate con poco tempo a disposizione e per quelle più riservate e insicure, dunque, i siti di incontri online sono certamente un’opzione da non sottovalutare.



L’effetto degli appuntamenti online sulla Generazione Z e sui dati demografici degli anziani

Le persone mature hanno ricominciato a scoprire i sentimenti e i tabù sulle frequentazioni tra e con single anziani sono caduti. Si è quindi vista la nascita dei siti incontri mature specializzati, di serate per incontri dedicate alle persone di mezza età, e una crescita di relazioni nate dopo divorzi o perdita del partner. Specialmente per chi esce da un matrimonio sbagliato, infatti, la possibilità di cercare le qualità ideali in un partner è molto appetibile. Diventando a poco a poco più esperti di nuove tecnologie, i single più maturi non si sono lasciati sfuggire le opportunità delle piattaforme per incontri.



La generazione Z , d’altro canto, ha iniziato ad affacciarsi al mondo delle relazioni sentimentali proprio in corrispondenza con il boom di app e siti per incontri. Per questo, tanti tra i giovanissimi si sono avvalsi di questi utili strumenti fin dall’inizio. Di conseguenza, non hanno mai fatto incontri in modo tradizionale. È possibile, quindi, che siano diventati più esigenti dato che fin da subito hanno avuto a disposizione funzioni di ricerca che li mettevano in contatto con partner molto compatibili.



Il futuro degli incontri online: cosa dobbiamo aspettarci?

È difficile dire che cosa aspettarsi dal futuro degli incontri online, perché tante delle tecnologie che utilizziamo quotidianamente al giorno d’oggi erano impensabili fino a pochi anni fa. Possiamo immaginare che non solo le prime conoscenze, ma anche gli appuntamenti si trasferiranno in un ambiente virtuale e che potremo visitare località turistiche insieme al partner senza muoverci di casa.



Per quanto riguarda i siti per incontri, non ci sorprenderebbe se l’utilizzo di algoritmi sempre più sofisticati aiutasse i single a trovare match perfetti, senza più dover fare una ricerca manuale. Attraverso test della personalità è già possibile calcolare la compatibilità, ma con l’utilizzo di tecnologie come il machine learning queste potrebbero diventare davvero infallibili.

Senza contare le possibilità fantascientifiche della realtà virtuale, che forse un giorno ci farà viaggiare virtualmente fino in capo al mondo con il partner, mentre ce ne stiamo ancora seduti comodamente sul divano in salotto.



In conclusione, l’unica cosa che sappiamo per certo è che il futuro degli incontri online porterà a tante altre novità che rivoluzioneranno ulteriormente il modo in cui troviamo ed esploriamo l’amore. Tra tecnologie all’avanguardia, strumenti che facilitano le interazioni e nuovi modi di comunicare, possiamo ben dirlo: non c’è mai stato un momento migliore per essere single.