Ecologia nella scuola, un corso per insegnanti nel Summer Camp di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:46 - 14 Luglio 2021

Mare inquinato.

Nell’ambito del Summer Camp “La natura del mare 2021”, progetto di Basta Plastica in Mare Network insieme a Piano Strategico, UniRimini e Visit Romagna, anche un corso di ecologia dedicato agli insegnanti di ogni ordine e grado.

Le lezioni si svolgeranno in presenza, al Laboratorio Aperto del Museo di Rimini, dal 25 al 27 agosto. Pubblicato sulla piattaforma SOFIA, il corso di aggiornamento - a numero chiuso per 20 partecipanti - è riconosciuto dal MIUR quale credito formativo. La scadenza per le iscrizioni è il prossimo 30 luglio.

Coordinatore del progetto è Franco Borgogno, ricercatore e scrittore (tra le sue ultime pubblicazioni, Plastica, la soluzione siamo noi, edizione Nutrimenti, 2020), presidente di Ocean Literacy Italia, nonché presidente onorario di Basta Plastica in Mare. “La nostra vita - scrive Borgogno presentando il corso ‘Quanto è profondo il mare: dalla costa agli abissi’ - è inestricabilmente legata al mare, dovunque viviamo e qualunque cosa facciamo. È un dato di fatto scientificamente noto ma trascurato. Per questo i maggiori organismi internazionali, dalle Nazioni Unite alla Commissione europea, stanno favorendo e stimolando la diffusione dell’Ocean Literacy, letteralmente 'alfabetizzazione all'oceano', che possiamo più semplicemente tradurre con la frase 'conoscere il mare’ in tutti i suoi molteplici aspetti”.