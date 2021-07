Calcio, il Misano a braccetto con IdeaSport Soccer Academy e Walt Disney World

Sport

Misano Adriatico

| 09:23 - 14 Luglio 2021

S.S. Misano diventa partner per l'Italia di IdeaSport presentata da Walt Disney World. IdeaSport Soccer Academy è un’Accademia di calcio giovanile ((ha cinquemila iscritti) con sede in Florida presso il Disney's ESPN Wide World of Sports Complex con 39 campi da calcio. Il progetto, attorno a cui il club romagnolo ha lavorato da maggio dell’anno scorso, è nato tempo fa sotto la regia di Luciano Capicchioni, il manager del mondo dei canestri scomparso qualche mese fa.

I contenuti dell'accordo di collaborazione sportiva verranno resi noti in una prossima assemblea pubblica. A quanto se ne sa, verrà promosso l'interscambio di giocatori e istruttori a livello giovanile, lo sviluppo della vacanza sportiva, un rapporto stretto scuola-sport oltre all’organizzazione di eventi. Una collaborazione che potrebbe in futuro svilupparsi ulteriormente.

"L'espansione di IdeaSport in Italia con S.S. Misano offre ai suoi tesserati l'ennesima opportunità di giocare ad un livello superiore.- viene spiegato in un comunicato ufficiale di IdeaSport e S.S. Misano - I giocatori formati sotto la nostra direzione e metodologia saranno considerati per giocare con la nostra associata italiana. Questo crea una linea diretta per giocare a calcio in Italia per coloro che dimostrano il loro talento e soddisfano le condizioni richieste”.