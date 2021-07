L'antica Roma rivive a Montetiffi con "Ager gallicus"

Eventi

Sogliano al Rubicone

| 07:30 - 14 Luglio 2021

Alcune immagini della passata edizione della rievocazione.

Viaggio nel tempo a Montetiffi con "Ager gallicus Gaio Licinio Varo contro i Celti" rievocazione storica al ponte romanico. Il 17 e 18 luglio due giorni per riportare i partecipanti al tempo dell'antica Roma.

La repubblica romana corre uno dei maggiori rischi: venire sopraffatta da un enorme esercito di tribù galliche alleate per sconfiggerla.

I Galli sono già sulla pianura padana quando Roma si accorge del grande pericolo e prepara le legioni per affrontare un nemico di forze superiori.

La rievocazione permetterà di tuffarsi completamente nelle ambientazioni dell'epoca mentre le legioni attraverseranno il ponte in formazione: i riti, tiro con arco e giavellotto, spettacoli, danzatrici, combattimenti tra gladiatori, manovre militari, biga con cavalli, matrimoni, arpa celtica. Non mancheranno stand enogastronimici, stand di souvenir, armamentario, ornamenti, collane, bracciali, vestiario tutto dell'epoca.