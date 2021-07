Cronaca

Rimini

| 07:24 - 14 Luglio 2021

Incidente stradale dalla dinamica ancora non chiara quello avvenuto a mezzanotte e mezza sulla superstrada per San Marino. Un motore, con a bordo due persone, si è schiantato contro un ostacolo fisso. E' successo all'incrocio con via del Gatto. Due i feriti di cui non sono state rese note le generalità: una persona è stata portata in codice rosso al Bufalini di Cesena, l'altra si trova ricoverata a Rimini. Sul posto per i rilievi e i soccorsi due ambulanze, un'automedica e la Polizia.