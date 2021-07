San Marino non è più ‘Covid free’: rilevate due nuove positività al virus

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:33 - 13 Luglio 2021

Covid San Marino, i dati del 13 luglio 2021.

Nell’ambito dei costanti controlli anti-Covid sono stati individuati nella Repubblica di San Marino due nuovi casi di infezione da virus SARS-CoV-2.

La prima positività è relativa a un tampone effettuato lunedì sera su un ventenne sammarinese nell’ambito dei controlli per una competizione sportiva.

La seconda positività è stata rilevata nella giornata odierna e riguarda un sammarinese quarantenne di rientro da un paese europeo che ha eseguito il tampone di controllo come prevede la normativa in vigore per chi rientra a San Marino dall’estero.

In tutti e due i casi si tratta di sammarinesi che non avevano effettuato la vaccinazione anti-Covid.

Entrambi si trovano in isolamento domiciliare e sono seguiti dal servizio Covid territoriale.