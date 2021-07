Coronavirus: 17 nuovi positivi nel riminese, 15 sono sintomatici. Un solo paziente in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:25 - 13 Luglio 2021

Dati Coronavirus martedì 13 luglio 2021.

A Rimini 17 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, di cui 15 sintomatici. Non si registrano nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.268.

Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva. In regione si registrano 76 cosi di positività in più rispetto a ieri, su un totale di 17.627 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,4%.Complessivamente, tra i nuovi positivi 41 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 41 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 32,1 anni.





Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 23.741 a Piacenza (+10 rispetto a ieri, di cui 7 sintomatici), 28.793 a Parma (invariato), 47.066 a Reggio Emilia (+6, tutti sintomatici), 65.893 a Modena (+10, di cui 6 sintomatici), 82.530 a Bologna (+17, di cui 16 sintomatici), 12.677 casi a Imola (invariato), 23.218 a Ferrara (+3, di cui 2 sintomatici), 30.608 a Ravenna (+7, di cui 5 sintomatici), 17.134 a Forlì (invariato), 19.760 a Cesena (+ 6, di cui 4 sintomatici) e 36.369 a Rimini (+17, di cui 15 sintomatici).

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati dal tampone molecolare.