Quattro viaggi che mettono tutti d'accordo

Attualità

Rimini

| 16:13 - 13 Luglio 2021

Foto da internet.

L'esperienza del viaggio è molto personale, c'è chi cerca un po' di svago per liberarsi dello stress, chi va a caccia di avventura e chi è interessato ai festival culturali. A questi si aggiungono gli amanti del cibo, che partono per scoprire i luoghi attraverso le tradizioni culinarie. Per fortuna esistono destinazioni, da nord a sud, che sembrano nate per ospitare i turisti dai gusti apparentemente inconciliabili. Queste sono le quattro mete che meritano di essere vissute fino in fondo, a partire dal viaggio. Optando per un viaggio in autobus, infatti, avrete sempre davanti agli occhi i punti panoramici, godrete della possibilità di fare delle fermate nelle tappe secondarie e scambiare due chiacchiere con persone che viaggiano come voi.



Le città imperdibili sono:

Bolzano

Alba

Rimini

Gallipoli

Se da un viaggio vi aspettate di vivere secondo il ritmo lento della natura, passeggiando nelle stradine incorniciate dai portici e da vivaci negozietti, allora Bolzano è la città che dovete assolutamente visitare. Cominciate con le passeggiate lungo i sentieri di Sant'Osvaldo, con qualche escursione al Lago di Braies. Se siete degli esperti del trekking, iscrivetevi al Südtirol Ultra Skyrace, un percorso di 120 chilometri con un paesaggio mozzafiato. Vi manca lo shopping? Concedetevi una camminata tra le boutique della Galleria Sernesi e del Corso Libertà. Mettete nella lista delle cose da fare anche la visita al Museo Archeologico e di Scienze Naturali. Lasciate un bel po' di spazio alle degustazioni dei piatti tradizionali: fra tutti, Spätzle di spinaci, Krapfen e canederli alla tirolese, accompagnati dal vino rosso Lagrein. Vi aspettano anche il Südtirol Jazz Festival e i locali con musica dal vivo. Allacciate le cinture e preparatevi ad arrivare ad Alba, la città del tartufo e delle Langhe. Qualsiasi stagione è perfetta per visitarla, fate il tour nei sotterranei della città, un'avventura emozionante da condividere con la famiglia. Approfittatene per assaggiare i Barbera nelle Cantine disseminate nel territorio e nei dintorni. Prendete confidenza con Alba avvicinandovi alle tradizioni culinarie, in ristorante vi prepareranno i tajarin al burro, il fritto misto, la bagna cauda, la torta di nocciole.Di Rimini imparerete a conoscere le sue mille sfaccettature: è solare, spensierata, con tanta storia da raccontare, a partire dal Tempio Malatestiano, fatto costruire da Leon Battista Alberti nel 1447. Per rilassarvi passate un'intera giornata nei bagni del lungomare, tra un giro in sup, una cavalcata in windsurf e un'avventura di diving. Per cogliere l'anima segreta di Rimini fate un giro dei borghi, scoprite quanto è stimolante l'arte del museo Part-Palazzi dell'Arte Rimini, che è stato incoronato miglior nuovo museo italiano del 2020 dalla rivista Artribune. Potete girare per questi luoghi con una piadina in mano, o gustarla sotto l'ombrellone, o sedervi al ristorante per provare la nuova ricetta degli gnocatelli e delle deliziose canterelle, servite calde. Vi manca un'altra esperienza da fare: addentrarvi dentro l'anima festaiola della città. La zona del porto e di Marina centro è punteggiata di cantinette e pub, mentre sul lungomare è un susseguirsi di club e discoteche. Per fare conoscenza con Gallipoli, la perla dello Jonio, lungo la Costa salentina, dovete cominciare dal centro storico, che è situato su un'isola unita alla terraferma da un ponte seicentesco. C'è bellezza in ogni angolo: i bastioni, le antiche mura, il castello, la fontana greca. Per trovare un mare spettacolare non dovete fare molta strada, la spiaggia Purità è proprio ai piedi del centro storico. Superando il Lido San Giovanni, sarete nel bel mezzo della Baia Verde, famosa per le sue spiagge dorate. L'aperitivo nel centro storico viene servito rigorosamente con del pesce crudo, il divertimento notturno continua oltre il ponte, nella parte moderna della città. Ricordate che Gallipoli, come le altre tre destinazioni, è raggiungibile anche con l'autobus. Organizzate il vostro itinerario, volgete lo sguardo verso il finestrino e godetevi il viaggio.Non c'è un periodo dell'anno migliore di un altro per visitare Alba, Bolzano, Rimini e Gallipoli: hanno tanto da offrire in qualsiasi stagione. Per il vostro viaggio volete alleggerirvi dalle code in aeroporto, check-in e attese? Mettete l'essenziale in valigia e salite su un autobus che vi porti senza stress e senza pensieri a destinazione. Potete ascoltare musica e farvi distrarre dal panorama, all'arrivo sarete pronti per la vostra vacanza!