Discoteche, l'assessore Jamil Sadegholvaad: "Riaprirle con Green pass"

Attualità

Rimini

| 14:02 - 13 Luglio 2021

L' assessore alle attività economiche Jamil Sadegholvaad.

Le discoteche non hanno ancora una data di riapertura. Sembrava fatta qualche settimana fa, e invece il governo resta cauto. In spiaggia a Rimini si vedono molti locali all'aperto, come i chiringuito, con dj set e persone su piste da ballo improvvisate. "Si balla ovunque", afferma l'assessore alle Attività economiche del Comune di Rimini, nonché candidato sindaco per il centrosinistra, Jamil Sadegholvaad. "Si balla in spiaggia, in qualche festa più o meno regolare, a volte nei ristoranti. Credo che le discoteche meritino più attenzione. Non solo per una questione legittima di interesse economico, ma perché oggettivamente sono strutturate per poter gestire al meglio i flussi tipici dei locali da ballo".

In particolare, "con il progredire della campagna vaccinale, a differenza della scorsa estate", prosegue, "immaginare la riapertura delle discoteche con una sorta di Green pass per persone vaccinate o verificate attraverso tamponi, penso sia una soluzione assolutamente percorribile".