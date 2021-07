Santarcangelo: ecco gli orari estivi degli uffici comunali

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:50 - 13 Luglio 2021

Lo sportello al cittadino del comune di Santarcangelo.

Con l’avvio della stagione estiva entrano in vigore nuovi orari di apertura di alcuni uffici comunali. A partire dal 17 luglio fino al 4 settembre lo Sportello al Cittadino – che si occupa del rilascio dei certificati anagrafici, delle carte di identità, dei pass disabili e delle relazioni con il pubblico – sarà aperto su appuntamento da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Per prenotare occorre telefonare nei medesimi orari al numero 0541/356.356. In ogni caso, chi è in possesso delle credenziali Spid o della carta di identità elettronica può ottenere i certificati anagrafici direttamente online accedendo al portale Smart ANPR disponibile a questo link: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi-online/certificazione-anagrafica-on-line. Tutti i servizi online attivati dall’Amministrazione comunale sono invece disponibili nella sezione tematica del sito internet all’indirizzo www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi-online.



In vigore l’orario estivo anche per il Centro per le famiglie Valmarecchia di piazzale Esperanto (Stazione FS), che resterà aperto al pubblico lunedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18 e mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Dal 9 al 20 agosto il centro resterà invece chiuso per ferie.



Fino al 14 settembre anche la biblioteca Baldini sarà aperta con l’orario estivo nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8 alle 13,30 mentre il giovedì effettua l’orario continuato dalle 8 alle 19. Negli orari di apertura della biblioteca, fino al 31 luglio sarà possibile visitare la mostra che racconta i 50 anni di Santarcangelo Festival. Sabato 14 agosto la Baldini resterà invece chiusa.