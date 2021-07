Niente acqua giovedì 15 a Santa Giustina per lavori alla rete idrica

Attualità

Rimini

| 12:08 - 13 Luglio 2021

Giovedì 15 luglio, a partire dalle ore 8:30 e per circa 10 ore, Hera eseguirà un intervento sulla rete idrica che comporterà la mancata erogazione di acqua a Santa Giustina di Rimini interessando le vie Emilia (dal civico 195 al 393), Linaro, Teodorano, Tredozio, Meldola, Verghereto, Brisighella, Villalta, Montiano, Carpinello, Galeata, Bagnacavallo, Modigliana, Castrocaro, Alfonsine, Fusignano, Premilcuore, Fiumicino, Spinello, Ronco, Roncadello, Molino Ronci e Meleto.

Il lavoro riguarderà anche le seguenti vie, collegate alla rete di Santa Giustina, che fanno parte del territorio comunale di Santarcangelo di Romagna: Emilia (dal civico 14 al 288), Fiori, via Panzacchi, S. Ferrari, via Baldini, Solferino e Caduti di Guerra.

Dopo l’intervento, che comporterà un significativo miglioramento in termini di resilienza dell’attuale sistema idrico, potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico

I cittadini e le attività sono già stati preavvisati da sms sul cellulare: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito

In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati ad altra data, che verrà comunicata successivamente.

L’azienda si scusa per i disagi eventualmente arrecati e assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.