Sport

Bellaria Igea Marina

| 11:38 - 13 Luglio 2021

Si giocano i match del tabellone finale al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina nel torneo nazionale Open maschile dotato di 1.000 euro di montepremi, il trofeo “Igea Dea della Salute”.

Si qualificano due giovani di Tennix, Fabio Leonardi e Marco Chiarello, approdano al 3° turno del tabellone finale due portacolori del Tc Viserba, Diego Zanni e Luca Bartoli, bene nel main-draw anche Lorenzo Bonori (Ct Rimini) e Giacomo Mazzotti (Ct Cesena).

Turno di qualificazione: Edoardo Clementi (3.2, n.8)-Nicolò Ceccarelli (3.5) 6-1, 6-0, Fabio Leonardi (3.1, n.4)-Andrea Arrigoni (3.2) 7-5, 6-0, Marco Chiarello (3.1, n.6)-Elia Brunelli (3.2) 6-3, 6-3, Simone De Luigi (3.1, n.3)-Marco Modenese (3.2) 6-4, 6-2. Tabellone finale, 1° turno: Lorenzo Bonori (3.1)-Alessandro Marcantoni (2.8) 6-4, 6-2, Giacomo Mazzotti (2.8)-Giuseppe Tricarico (3.1) 6-1, 6-1, Luca Russo (2.8)-Edoardo Clementi 6-1, 6-0. 2° turno: Diego Zanni (2.6)-Pietro Vagnini (3.1) 6-2, 6-1, Luca Bartoli (2.6)-Andrea Brocca (4.3) 6-4, 6-3.

Intanto da sabato, sempre sui campi del Ct Venustas, è partito il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile. Un altro grande successo per il Club bellariese visto che saranno in 138 al via suddivisi nei sei tabelloni in programma. Sono 21 al via nei due tabelloni Under 10, nell’Under 12 maschile guidano le fila il 4.2 Enea Vinetti ed i 4.3 Daniele Longo e Christian Ottaviani del Ct Cicconetti e Leonardo Bartoletti, mentre nell’Under 12 femminile in cima al seeding troviamo le 4.2 Caterina Bisi e Gaia Donati. Under 12 maschile, 1° turno: Tommaso Mengoli-Leonardo Tana 6-2, 6-3, Nicolò Cirri-Cristian Vignali 6-1, 6-2, Emanuele Bomba-Matteo Berardi 6-1, 6-0, Luca Blattu-Nicolò Brugioni 6-4, 6-3, Mattia Pettenati-Luca Zanca 6-0, 6-0, Nicolò Neri-Leonardo Capogrossi 3-6, 6-2, 10-8, Achille Mari-Tommaso Zanzini 6-0, 6-0. 2° turno: Cirri-Francesco Paolini 6-0, 6-0.

Notevole la qualità anche nei tabelloni Under 14 e 16. Nell’Under 14 maschile i giocatori con miglior classifica sono il 3.3 Luca Butti ed i 3.5 Federico Baldinini ed Alessandro Pesaresi. 2° turno: Leonardo Tana-Alessandro Giannini 6-3, 7-5, Tomm