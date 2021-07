A 20 anni dalla sua nascita in Romagna torna a San Leo il Quartetto Pamplona

Eventi

San Leo

| 10:56 - 13 Luglio 2021

Quartetto Pamplona.

L'eclettico quartetto Pamplona sarà protagonista mercoledì 14 luglio a San Leo in Piazza Dante Alighieri dalle 21.30.

I quattro grandi musicisti, ormai affiatati da anni di concerti insieme, presenteranno uno spettacolo d'eccezione in cui si fondono la grande tradizione della musica classica, il jazz, il funk o il latino-americano, superando ogni barriera stilistica.

Il quartetto compie quest'anno vent'anni dalla sua costituzione in terra di Romagna ed è formato da Massimo Morriconi, basso elettrico e contrabbasso, Luciano Zadro, chitarra elettrico, Gianluca Nanni, batteria e percussioni e Stefano Nanni, pianoforte. Special Guest della serata Monia Angeli, voce.

Massimo Moriconi è tra i più noti bassisti in Italia, ha partecipato a importanti rassegne e festival, fino a entrare nel 1980 a far parte dell'Orchestra della Rai, per collaborare in modo duraturo e significativo con Mina e Fabio Concato.

Stefano Nanni, pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra, ha collaborato con artisti di estrazione musicale tra le più diverse: dagli americani Steve Ellington e Amii Steward, a grandi jazzisti italiani come Paolo Fresu, Gianni Basso e Fabrizio Bosso, da Luciano Pavarotti a Vinicio Capossela. La sua esperienza spazia nell'ambito della musica pop, cinematografica, classica e, come compositore e direttore, con orchestre sinfoniche italiane e straniere, ensemble dei più disparati, Big Band e prestigiosi solisti Classici.

Luciano Zadro ha collaborato con importanti musicisti del panorama jazz italiano e americano esibendosi nei principali jazz club di tutta Italia ed all'estero (Inghilterra , Spagna, Portogallo), affiancando nomi illustri come Tullio De Piscopo, Stefano Bagnoli, Laura Fedele, Tony Arco, Ellade Bandini, Danilo Rea, Fabio Concato.

Gianluca Nanni, vanta collaborazioni internazionali in varie orchestre sinfoniche, con solisti classici e circa 300 cd incisi al suo attivo fra musica leggera, dance, latino, jazz.

Nella serata ci sarà come special guest anche Monia Angeli, cantante Jazz&Swing, con doppia laurea in Vocologia artistica e Lettere classiche. La sua formazione eterogenea le permette di essere una cantante dallo stile inconfondibile, grazie a una voce ricca di sfumature e colori, ma con una precisione e tecnica.

La serata rientra nell'ambito degli eventi del San Leo Festival ed è a ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria a info@sanleo2000.it o 3395497576 (solo whatsapp) o 0541 926967 con ritiro del biglietto all'ingresso.