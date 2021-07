Calcio Eccellenza, la Fya Riccione cambia proprietà

Sport

Riccione

| 10:13 - 13 Luglio 2021

Byron Peasland.

Come anticipato da altarimini.it, la Fya Riccione cambia proprietà. In una nota stampa la squadra della Perla Verde ufficializza il ruolo dell'italo-inglese Byron Peasland.





La Fya Riccione rende noto che in queste ore è stato perfezionato il passaggio di tutte le quote societarie da Giorgio Grassi a Byron Peasland.

La nuova proprietà, nella persona dell’italo-britannico Byron Peasland, si dice soddisfatta ed entusiasta per questo passaggio. “Sono onorato di poter sostenere e dare nuovo slancio alla Fya Riccione e vorrei prima di tutto ringraziare Giorgio Grassi per quanto fatto in questi ventun anni: ha contribuito a far crescere con costanza la Fya Riccione, lasciando una società con i conti in ordine, una prima squadra competitiva ed un settore giovanile di livello e radicato sul territorio ed uno staff dove passione e competenze non mancano. Riceviamo un testimone importante che vogliamo portare avanti con programmazione ed ambizione” ha dichiarato Byron Peasland che ha chiuso guardando all'immediato futuro “La volontà è quella di crescere con il settore giovanile e dare nuovo slancio alla prima squadra che parteciperà al Campionato di Eccellenza rappresentando al meglio la città di Riccione, alla quale ci sentiamo già legati per come ci ha accolto. Per raggiungere gli obiettivi prefissati sarà necessario strutturarsi ulteriormente per farci trovare pronti alle nuove ambiziose sfide che con grande entusiasmo ci apprestiamo ad affrontare”.

Byron Peasland vive a Como ed è manager internazionale con esperienza multisettore di amministrazione ordinaria e straordinaria d’impresa. Ha ricoperto molteplici incarichi all’interno di Consigli di Amministrazione in Italia, UK, USA, Spagna e Francia.

Le prime new entry della nuova società sono il neo Presidente della Fya Riccione William Peasland, manager internazionale, fratello di Byron Peasland e Luca Carangelo, profilo operativo sportivo della nuova proprietà.

Nelle prossime settimane sarà indetta una conferenza stampa per illustrare i dettagli del nuovo organigramma e i programmi sportivi societari.