Un annullo filatelico speciale di Poste Italiane per Cartoon Club

Attualità

Rimini

| 10:00 - 13 Luglio 2021

Nella gallery alcuni degli speciali annulli filatelici.

In occasione del 37° Festival Internazionale del Cinema di Animazione, Fumetto e Games in programma a Rimini, Poste Italiane attiverà un servizio temporaneo con annulli filatelici.

Da giovedì 15 a domenica 18 luglio dalle 17.30 alle 23.40 (con accesso regolamentato), sarà possibile timbrare con i diversi bolli speciali le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso il Parco Fellini lato Grand Hotel.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Rimini / Sportello filatelico Corso d’Augusto, 8 – 47921 Rimini (tel. 0541 634263).