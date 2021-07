Svaligiano due case durante la festa per la Nazionale: tre pregiudicati in manette

Cronaca

09:32 - 13 Luglio 2021

I nascondigli per gli attrezzi nell'auto dei ladri.

Rubano nelle case durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia all'Europeo. I Carabinieri di Riccione, dopo un'indagine lampo, hanno arrestato tre pregiudicati del nord del Paese, specializzati in furti in appartamenti.

Il primo colpo è stato messo a segno a Montescudo-Montecolombo, il secondo a Riccione. In entrambi i casi erano stati rubati dei gioielli in oro. I militari hanno fatto un rapido sopralluogo mettendosi subito sulle tracce dei ladri passando al setaccio tutti gli impianti di videosorveglianza presenti lungo le principali vie dei due centri abitati, fino a quando non è stato scovato un elemento ricorrente all’interno dei filmati: un'auto nera vista passare nei dintorni delle due abitazioni in orari compatibili con i furti.

L'intestatario del mezzo è stato rintracciato in un hotel a Misano Adriatico assieme ai complici e a due donne. Gli arrestati sono un 34enne di Codogno, un 39enne di Novi Ligure e un 31enne di Tortona, tutti residenti in Piemonte. L'operazione è scattata all'alba di lunedì da parte del Nucleo Operativo Radiomobile, dei militari di Cattolica e Misano. Nella camera d'albergo è stato trovato l'intero bottino del furto. Nell'auto, in doppi fondi lato cruscotto, i militari hanno scoperto tutta l'attrezzatura necessaria ai furti: flessibili, trapani ed altri arnesi utili per lo scasso.

I tre sono in stato di fermo per furto aggravato e si trovano in carcere. Le due donne sono state denunciate a piede libero con la stessa accusa.