Problema parcheggi, tra nuovi divieti e lavori: "Viserba sta morendo"

Attualità

Rimini

| 18:04 - 12 Luglio 2021

Divieto nel tratto chiuso della via Ponchielli.



Problema parcheggi a Viserba: un nostro lettore lamenta una situazione aggravata dal divieto messo nelle vie Ponchielli e Donizetti "Oggi (lunedì 12 giugno) hanno messo il divieto su entrambi i lati. Dove dovremmo parcheggiare noi residenti? Forse credono che tutti possano girare in bicicletta?", lamenta il nostro lettore. La sua preoccupazione, ma anche quella di altri cittadini, è che "Viserba pur avendo un nuovo lungomare splendido, morirà senza un parcheggio. Stava già morendo, adesso avrà il colpo di grazia". Critico il nostro lettore verso l'aministrazione comunale: "Già abbiamo il disagio di un paese pieno di grandi cantieri, tutti in ritardo di mesi, dobbiamo sopportare disagi enormi e, non bastasse, ci tolgono tutti i parcheggi. Con quale criterio? I tecnici sono venuti sul posto a vedere la situazione oppure hanno lavorato con lo stradario al computer?" .