Motociclista in gravi condizioni, l'incidente durante i festeggiamenti per l'Italia

Cronaca

Rimini

| 16:57 - 12 Luglio 2021

Ambulanza (foto di repertorio).

Accertamenti in corso della sezione infortunistica della polizia municipale di Rimini su un incidente avvenuto questa notte (tra domenica 11 e lunedì 12 luglio) a Rimini, tra viale Valturio e via Marco Polo, durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. Una moto, condotta da un 40enne di Santarcangelo, in sella anche una donna, ha infatti sbattuto contro un'automobile in sosta. Ad avere la peggio è stato il centauro, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Infermi di Rimini. Ferite più lievi per la passeggera. Dalle prime ricostruzioni del sinistro, la moto è stata urtata da un'automobile che procedeva in direzione opposta. L'urto ha fatto perdere il controllo del mezzo al motociclista, finito contro una seconda vettura, ferma in sosta. In queste ore si sta cercando di identificare l'automobile coinvolta nel sinistro e la persona alla guida.