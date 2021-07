Regole anti Covid non rispettate, imposta la chiusura a un hotel di Riccione

Attualità

Riccione

| 16:50 - 12 Luglio 2021



A Riccione non si abbasserà la guardia in merito al rispetto delle regole anti Covid. Lo assicura l'amministrazione comunale, a commento dell'incontro di oggi (lunedì 12 luglio) con le associazioni di categoria e i consorzi. L'incontro è stato convocato per fare il punto sulle strategie di prevenzione e di sicurezza per le prossime settimane, estremamente importanti per il turismo romagnolo. Presenti nella sala del Consiglio comunale. oltre al sindaco Renata Tosi e l'assessore alle Attività economiche, Elena Raffaelli, il comandante della polizia locale, Achille Zechini. Anche per il mancato rispetto delle regole anti Covid, l'amministrazione comunale ha emesso un provvedimento di cessazione immediata di attività per un hotel (provvedimento che durerà fino a quando il titolare non avrà provveduto alla sua messa in regola).



Rispetto delle regole, dunque, ma anche buona comunicazione, tutela dell'immagine di Riccione a partire dal rispetto delle regole, dei protocolli sanitari e della normativa vigente in materia in cui le imprese devono poter essere dalla stessa parte dell'amministrazione comunale e della polizia locale deputata ai controlli. L'assessore Elena Raffaelli evidenzia: "Visto anche la grande opportunità di ripresa che ci sta regalando questa estate in fatto di presenze turistiche. Se si sbaglia o si dimenticano le regole è giusto intervenire per risolvere le irregolarità".