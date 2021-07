Novafeltria: dal cabaret allo Street Food Festival, ecco tutti gli eventi estivi

Eventi

Novafeltria

| 16:32 - 12 Luglio 2021

Piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria.



Estate ricca di eventi a Novafeltria, grazie all'intenso lavoro della pro loco e delle associazioni

"Voci nel Montefeltro", "Circolo Santa Rita", "Rovicando" e "Spazio Creativo". Molte e variegate le proposte: dal “Novafeltria Cabaret” ogni giovedì fino al 12 Agosto con comici direttamente da Zelig (Alessandro Politi, Beppe Braida, Francesco Damiano, il Duo Idea con Fatina e Maria Pia Timo); il “Cinema in Piazza” sia per grandi che per piccini; lo “Street Food Festival”, nelle giornate dal 29 Luglio al 1 Agosto, dove sarà possibile gustare il cibo di strada.



Tutti gli eventi sono gratuiti, su prenotazione e nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.

I biglietti per “Novafeltria Cabaret” sono prenotabili gratuitamente sul sito eventbrite.it.

Per ogni altra informazione si rimanda sulla pagina Facebook della Proloco di Novafeltria o su quella del Comune. Inoltre dal lunedì al sabato è possibile chiamare per tutte le informazioni l’Ufficio URP e UIT allo 0541-845619 o 0541-845620.



STREET FOOD FESTIVAL Hamburger e hot dog per chi ama la carne, pesce fritto al momento per chi preferisce i sapori di mare, oppure pizze, piadine, arancini, olive all’ascolana e altre specialità della cucina nazionale e internazionale. Intrattenimento musicale con il concerto dei Jbess, il 7 Agosto e la grande musica del trentennio '70-'90



MONTEFELTRO FESETIVAL Non mancherà il tradizionale appuntamento con “Voci nel Montefeltro”, diretta dal Maestro Ubaldo Fabbri, che ci regalerà due concerti il 18 e il 20 Agosto: il primo sarà un omaggio alle dive del cinema italiano e il secondo, “Next Generation Opera”, consisterà in un concerto lirico in collaborazione con il Conservatorio Rossini e con la regia straordinaria di Bruno Praticò.



ALTRE INIZIATIVE Anche la Biblioteca Comunale ha predisposto la 13^ edizione di “Giocarleggendo”, un variegato calendario di laboratori per bambini e famiglie insieme.

Si conclude il 29 agosto con la rassegna itinerante “Macinare Cultura” che ospiterà

lo spettacolo “Patti Smith- Un concerto Biorock” presso il Mulino delle polveri in

zona Avamposto.