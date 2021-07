Parte con l’omaggio alla 'Raffa Nazionale' l’Arena Riccione: in programma ‘Ballo Ballo’. Domani c’è Zampaglione

Eventi

Riccione

| 16:22 - 12 Luglio 2021

Arena Riccione dal 12 luglio 2021 (nella gallery la proggrammazione).

Ritorna il cinema all’aperto, la magia delle migliori pellicole sotto le stelle, da ammirare in un ambiente unico, quello di Riccione Paese, il giardino urbano della Perla verde. La rassegna è, come sempre, a cura di Giometti Cinema, con la collaborazione dell’Amministrazione, Riccione Teatro, e Cineteca di Bologna.



La nuova arena aprirà questa sera, 12 luglio, alle 21:30, con un omaggio doveroso e sentito a Raffaella Carrà: la proiezione di Ballo ballo, commedia musicale del regista spagnolo Nacho Álvarez interamente basata sulle canzoni della Carrà. Uscito nelle sale spagnole nell’autunno scorso, il film contiene tra l’altro l’ultima apparizione pubblica della leggendaria show woman, protagonista di un cameo in una scena sulle musiche di Fiesta. La proiezione è gratuita.



Si prosegue domani, martedì 13 luglio, con ospiti i protagonisti: il frontman dei Tiromancino sarà a Riccione per presentare il suo quarto film da regista, Morrison, insieme alla protagonista femminile Giglia Marra.



Numerose le serate dedicate alla Romagna e alla riviera. Due di queste avranno per protagoniste le discoteche del territorio e saranno accompagnate da dj set. Giovedì 15 luglio verrà presentato Disco Ruin – 40 anni di club culture italiana , viaggio visionario di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto nel mondo delle discoteche italiane, con Ondina Quadri come protagonista e testimonianze, tra gli altri, di Jovanotti, Albertino e Claudio Coccoluto. Giovedì 22 sarà la volta di Riviera Clubbing – The Movie , film di Luca Santarelli sugli anni d’oro di club come il Peter Pan, il Cocoricò, l’Ethos, l’Echoes, che hanno trasformato la riviera in una delle capitali del clubbing mondiale, al pari di Londra, New York, Francoforte e Ibiza.



In cartellone anche Extraliscio, punk da balera, di Elisabetta Sgarbi, venerdì 16 luglio, con l’introduzione del “mitico” Moreno Conficconi “Il Biondo”.



La programmazione prevede una mini rassegna a cura di Riccione Teatro con la collaborazione della Cineteca di Bologna dal titolo Il sole negli occhi: il 29 luglio sarà la volta di un vero e proprio evento unico la versione restaurata del film di Dino Risi L’ombrellone (1965), la risposta adriatica al Sorpasso: una commedia d’autore ambientata a Riccione, con un cast d’eccezione. Venerdì 30 luglio la retrospettiva si concluderà ancora nel segno di Valerio Zurlini, con La prima notte di quiete (1972), film di culto con uno stropicciato Alain Delon a interpretare un professore maledetto perso tra le nebbie, i vizi e gli amori improbabili dell’inverno adriatico.



Protagonista della rassegna anche Michela Cescon (David di Donatello e Nastro d’argento per il suo ruolo in Romanzo di una strage) che arriverà invece mercoledì 28 luglio per la proiezione del suo esordio alla regia, Occhi blu, un noir in uscita proprio in questi giorni, con Valeria Golino nel ruolo della protagonista.



Il programma cinematografico dell’Arena Riccione, in via di definizione, ma già stilato fino al 31 luglio, comprende anche alcuni dei film più interessanti delle ultime due stagioni. Tra questi, opere premiate agli Oscar come Nomadland di Chloé Zhao, Un altro giro di Thomas Vinterberg, Minari di Lee Isaac Chung e The Father di Florian Zeller, ma anche successi italiani come Il cattivo poeta di Gianluca Jodice, Cosa sarà di Francesco Bruni (due Nastri d’argento ciascuno) e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, trionfatore ai David di Donatello con sette statuette, che vedrà proprio il protagonista Elio Germano presente in arena per introdurre il film il 26 luglio.



Tutte le proiezioni avverranno in rispetto delle norme anti Covid.



Biglietti cinema



Intero 6 €, ridotto 5 €, anteprime 7 €. Ballo ballo: ingresso libero. Abbonamento: 5 ingressi, 20 €. Prevendita: www.giometticinema.com



(MAC)