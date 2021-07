Coronavirus: a Rimini 8 casi sintomatici, in regione contagi sopra quota cento

Attualità

Rimini

| 16:07 - 12 Luglio 2021

Bollettino Covid 12 luglio 2021.

A Rimini 12 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 8 sintomatici e 4 asintomatici. Rimane un paziente ricoverato in terapia intensiva, mentre in regione i contagi superano quota 100: sono 118 su 7.802 tamponi. I ricoveri crescono leggermente: in terapia intensiva sono 14 (+1), nei reparti Covid 151 (+1). Nessun decesso nel territorio regionale, mentre i guariti delle ultime 24 ore sono 149.



SITUAZIONE CONTAGI GIORNALIERA La situazione dei contagi nelle province vede Parma con 24 nuovi casi e Modena con 22; poi Reggio Emilia (18) e Bologna (17); quindi Rimini (12), Ferrara (7), Piacenza (6) e Ravenna (4). Seguono Forlì e Cesena (entrambe con 3 casi), e il Circondario Imolese (2).