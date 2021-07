Nuoto paralimpico, tris di medaglie per Riccione agli Italiani Assoluti estivi

Sport

Riccione

| 15:16 - 12 Luglio 2021

Ammonta a una medaglia d’argento e due di bronzo il bottino della Polisportiva Riccione ai Campionati Italiani di Società e Campionati Italiani Assoluti estivi di Nuoto Paralimpico andati in scena nell’ultimo week-end alla piscina “Scandone” di Napoli.



Il secondo posto è arrivato grazie alla bella prestazione della giovanissima Virginia Cremonini nei 100 rana (SB7) mentre il 3° posto è stato conquistato da Leonardo Torsani e dal capitano della squadra riccionese Cristian Lucarelli, rispettivamente nei 100 dorso (S8) e 400 stile libero (S6). Pur non riuscendo ad arrivare in zona medaglia, si sono ben comportati anche Enrico Mariani e Marino Serafini nei 50 e 100 stile libero.