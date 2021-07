Rimini, spaccata alla libreria durante i rigori di Italia Inghilterra: furto e ingenti danni

Cronaca

Rimini

| 15:07 - 12 Luglio 2021

Foto di repertorio.



Nella tarda serata di ieri (domenica 11 luglio), proprio durante il momento clou della finale degli Europei di calcio, ignoti malviventi hanno depredato la libreria Caimi in via Bastoni Meridionali. Mentre la maggior parte degli italiani era davanti a televisioni e maxischermo a seguire con trepidazione la lotteria dei calci di rigore, la banda è entrata in azione, sfondando la vetrina della libreria e portando via il denaro contenuto nel registratore di cassa, un centinaio di euro dai primi riscontri. L'allarme è suonato, ma all'arrivo dell'istituto di vigilanza i malviventi erano già fuggiti. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia per i rilievi e per acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza. Ingenti i danni alla libreria.