Peppe Servillo e Danilo Rea protagonisti a Rimini Crossroads 

Eventi

Rimini

| 14:58 - 12 Luglio 2021

Peppe Servillo (a sinistra il fratello Toni), foto Marco Caselli.

La voce di Peppe Servillo e il pianoforte di Danilo Rea saranno i protagonisti a Rimini del secondo concerto di Crossroads, il festival itinerante organizzato da Jazz Network e dall'Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, il 15 luglio alle 21,15 alla Corte degli Agostiniani. Dedicato alla rivisitazione in chiave jazz della canzone partenopea, il concerto è un vero e proprio tributo alla tradizione canora napoletana: in 'Napoli e Jazz' rivivono le melodie dei più celebri compositori di quella città. Arricchiti dall'apporto dell'improvvisazione e della sensibilità jazzistica, si ascolteranno i poetici testi di Roberto Murolo, Libero Bovio, Renato Carosone, quelli evocativi di I' te vurria vasà, Reginella, Era de maggio, senza tralasciare doverose citazioni di altri memorabili autori, compreso Domenico Modugno (che napoletano non è, pur avendo una forte affinità con questa scuola musicale).



Peppe Servillo è cantante, autore di colonne sonore e di canzoni (interpretate anche da Fiorella Mannoia e Patty Pravo), nonché attore cinematografico e teatrale. La fama della sua voce è legata all'esperienza come frontman degli Avion Travel, ma ormai lo si può considerare di casa anche sui palcoscenici jazzistici. Vicentino di nascita, Danilo Rea è cresciuto a Roma, sulla cui scena jazzistica ha esordito nel 1975 il Trio di Roma (con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto). Con questa formazione e, successivamente, con i Doctor 3 (con Pietropaoli e Fabrizio Sferra), Rea ha stabilito la norma del piano trio jazzistico all'italiana. Pianista prediletto da Mina, Claudio Baglioni e Pino Daniele, Rea ha collaborato anche con Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano, mentre di recente ha preso parte alla 'svolta jazz' di Gino Paoli. Info: www.crossroads-it.org.