Rimini Rugby, un coach speciale da una delle principali accademie di Scozia

| 14:52 - 12 Luglio 2021

Una bella sorpresa per gli atleti e le atlete di RiminiRugby: martedì 13 luglio, quando a condurre gli allenamenti al campo di Rivabella ci sarà Javier Palacios, già allenatore dell'Accademia Argentina di Rugby, First Coach del Watsonian F.C. Rugby Edinburgh e dell'Edimburgh Rugby Academy ora First Coach XV del College Merchiston Castle School di Edinburgo.

Merchiston è una delle roccaforti del rugby giovanile scozzese, oltre a essere una delle scuole di Palla Ovale più antiche del Regno Unito.



Poter far tesoro dell'esperienza e dei consigli di Coach Palacios è un'opportunità di valore per rugbisti e rugbiste di Rimini e della Repubblica di San Marino, di tutte le categorie. A seguire, il Terzo Tempo, tradizione di valori, fairplay, amicizia e condivisione proprio di questo affascinante sport.



L’appuntamento è per le 18.30 di martedì 14 luglio, Campo di Rugby di Rivabella.