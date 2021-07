San Giovanni, ecco i nomi dei ragazzi premiati per il concorso di poesia

Attualità

| 14:18 - 12 Luglio 2021

A Marignano "il folle volo" raccontato in poesia da dieci ragazzi.



Grande partecipazione alla serata di premiazione del Concorso “Il Folle Volo”, legato alla rassegna "San Giovanni in Marignano Città della Poesia" che si è svolto sabato (10 giugno) all'Arena Spettacoli. Sul palco l'omaggio a Dante, opera di un autore locale, e due ospiti: il professor Angelo Chiaretti ed Enrica Sabatini con il gruppo ADA danze antiche di Gradara, che hanno regalato un approfondimento sull'opera di Dante e dei costumi del suo tempo.



Protagonisti della serata i dieci ragazzi vincitori del concorso e i loro componimenti: infatti, superata l'iniziale timidezza e grazie alle prove realizzate con i volontari Pro Loco, i ragazzi hanno letto le loro poesie, emozionando il pubblico presente per la profondità e bellezza delle riflessioni.



I RAGAZZI PREMIATI



Per l’Istituto Maestre Pie:



Emma Renzi

Vittorio Marchini

Federico Pecci

Denia Virgo Polizzano

Aurora Vitiello

Maddalena Antonelli.



Per l’Istituto Comprensivo Statale:



Federico Semprini

Serena Gagliardo

Michelle Lambri

Anna Donati.