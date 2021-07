Coriano, cittadini protestano per riduzione orari di apertura delle poste

Attualità

| 13:58 - 12 Luglio 2021

L'orario estivo dell'ufficio postale di Coriano capoluogo, con "drastica riduzione degli orari di apertura", sta creando disagi ai cittadini. Lo spiega il sindaco Domenica Spinelli che annuncia di avere contattato la direzione provinciale di poste Italiane per chiedere che vengano rivisti gli orari e per soillecitare l'installazione di un Postamat. "Lo sportello di Coriano è uno sportello che già nel pieno della sua attività costringe gli utenti, per motivi legate alla norme anticovid, a lunghe soste in fila all’esterno, nonostante il gran caldo di questi giorni o la pioggia", aggiunge il primo cittadino.